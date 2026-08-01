Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонується в різних форматах.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається доступним завдяки жителям Одеси, які безоплатно надають прихисток людям, змушеним залишити власні домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Серед актуальних пропозицій є кілька квартир, де власники готові прийняти переселенців на різних умовах. Перед заселенням рекомендують заздалегідь обговорити всі організаційні моменти та уточнити особливості проживання.

Один із варіантів розташований на проспекті Князя Володимира Великого. Господарі пропонують окрему кімнату в трикімнатній квартирі для самотньої жінки віком від 60 до 70 років. Помешкання має необхідні побутові зручності, а також власники готові допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще одна пропозиція доступна на вулиці Жуковського. Там можна оселитися в кімнаті двокімнатної квартири, де проживає 68-річна жінка. За словами власниці, вона не потребує стороннього догляду, однак шукає співрозмовницю для спільного проживання та щоденного спілкування.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області також пропонує місце для самотньої жінки, яка втратила власну оселю, не має близьких родичів і потребує постійного прихистку. Для майбутньої мешканки підготували окрему кімнату з необхідними умовами без орендної плати.

Фахівці радять перед переїздом уточнити тривалість перебування, побутові особливості та інші важливі деталі безпосередньо з господарями. Це допоможе уникнути непорозумінь і зробить заселення комфортнішим для обох сторін.

Перелік доступних адрес регулярно оновлюється, тому переселенцям рекомендують не зволікати зі зверненням. Через високий попит окремі пропозиції швидко стають недоступними.

Джерело: Допомагай

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