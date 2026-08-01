Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може вплинути на українців.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області наразі не прогнозується, хоча тривала спека може позначитися на врожайності соняшнику в Україні, пише Politeka.net.

За оцінками експертів, у разі збереження несприятливої погоди втрати здатні сягнути 10–15%.

Найбільшу небезпеку для культури становить період цвітіння та наливу насіння. Саме в цей час високі температури й нестача опадів можуть істотно знизити продуктивність полів. Попередній прогноз виробництва поки залишається на рівні 12,9–13,6 мільйона тонн, однак ситуація залежатиме від погодних умов найближчих тижнів.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що соняшник краще витримує короткочасну посуху, ніж кукурудза. Водночас тривалі хвилі спеки під час ключових етапів розвитку все одно негативно впливають на майбутній збір. Найскладніша ситуація може скластися у південних областях, де вже тривалий час спостерігається нестача вологи.

Дефіцит продуктів в Кіровоградській області поки не очікується, однак можливе скорочення врожаю соняшнику здатне позначитися на ринку олії та окремих продовольчих товарів у наступні місяці.

Високі температури створюють труднощі й для бджільництва. Через спеку рослини виділяють менше нектару, тому пасічники повідомляють про слабший медозбір. У галузі також фіксують скорочення обсягів виробництва та зростання вартості продукції.

Фахівці наголошують, що остаточні висновки можна буде зробити після завершення періоду цвітіння. Якщо найближчим часом погодні умови покращаться, частину можливих втрат урожаю вдасться мінімізувати.

Джерело: agroreview

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