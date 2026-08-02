Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Кіровоградській області включає різні види підтримки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Кіровоградській області залишається доступною через державні та волонтерські ініціативи, пише Politeka.net.

Для жителів регіону, внутрішньо переміщених осіб і людей похилого віку зібрали актуальну інформацію про пункти видачі, гарячі лінії та корисні сервіси.

Відомості сформовано на основі офіційних матеріалів Кіровоградської обласної військової адміністрації. Там регулярно публікують оновлення щодо соціальної підтримки, адрес гуманітарних центрів і контактів служб, які працюють із громадянами.

Безоплатно отримати одяг, взуття, засоби особистої гігієни та інші необхідні речі можна в кількох пунктах. Серед них — обласна організація Червоного Хреста на вулиці Гоголя, 98, а також хаб підтримки переселенців Кіровоградського кооперативного фахового коледжу імені М. П. Сая на вулиці Чорновола, 13.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Кіровоградській області також супроводжується консультаційною підтримкою. Працює гаряча лінія обласної адміністрації, де можна дізнатися про порядок видачі необхідних речей, а штаб із питань розселення надає інформацію щодо безкоштовного або тимчасового проживання.

Окремо діють телефонні служби з медичних і правових питань. Жителі можуть звернутися за консультаціями щодо роботи закладів охорони здоров'я, отримання юридичної підтримки або інших соціально важливих питань.

Крім цього, в області доступні офіційні чат-боти, які допомагають знайти корисну інформацію, повідомити про воєнні злочини, скористатися державними сервісами чи отримати рекомендації для внутрішньо переміщених осіб. Перелік контактів та адрес періодично оновлюють, тому перед зверненням варто перевіряти актуальність даних.

Джерело: Українське місто

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