Безкоштовне житло для ВПО в Чернігівській області також пропонують в різних локаціях.

Безкоштовне житло для ВПО в Чернігівській області залишається доступним завдяки новим приватним пропозиціям, які дозволяють переселенцям знайти тимчасовий прихисток без орендної плати, пише Politeka.net.

Один із варіантів пропонують у Ніжинському районі. Одинокій жінці віком 50–60 років готові надати кімнату у сільському будинку на будь-який термін. Помешкання забезпечене водою, санвузол розташований надворі. Від майбутньої мешканки очікують часткової допомоги 86-річній господині: приготування їжі, підтримання чистоти та побутову підтримку. За окремі обов’язки передбачена додаткова оплата.

Ще одна пропозиція доступна у селі Ушня Менського району. Власниця запрошує жінку, яка готова жити у сільській місцевості та допомагати з повсякденними справами. Для проживання підготували кімнату з меблями, побутовою технікою, посудом і постіллю. Також можна користуватися літньою кухнею, гаражем, господарськими будівлями, землею та садом. Господиня зазначає, що за підтримку готова навіть винагороджувати фінансово.

Безкоштовне житло для ВПО в Чернігівській області також пропонують у селі Євминка. Там можна оселитися у триповерховому будинку, сплачуючи лише комунальні рахунки. Оселя розрахована на чотирьох людей і підійде як сім’ям із дітьми, так і подружжям або жінкам. У будинку є вода, опалення, спальні місця та все необхідне для комфортного перебування.

Перед переїздом охочим радять зв’язатися з власниками, уточнити умови проживання, тривалість перебування та можливі вимоги. Через постійне оновлення оголошень окремі варіанти швидко стають недоступними, тому із зверненням краще не зволікати.

Джерело: Допомагай

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