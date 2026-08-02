Робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області залишається доступною завдяки новим вакансіям, де роботодавці готові працевлаштовувати людей старшого віку, пропонуючи конкурентну оплату, офіційне оформлення та різні формати зайнятості, пише Politeka.net.

Одну з найоплачуваніших пропозицій відкрила 56 окрема мотопіхотна бригада. Там шукають кухаря із зарплатою від 21 до 121 тисячі гривень. Кандидатам гарантують соціальний пакет, навчання, забезпечення необхідним спорядженням і кілька форматів проходження служби. Подати заявку можуть також ветерани, люди з інвалідністю та особи пенсійного віку.

Ще одна вакансія доступна у Дніпрі на виробничому підприємстві, яке запрошує маляра. Розмір винагороди становить від 22 до 26 тисяч гривень. Від претендента очікують досвід фарбування металевих виробів, уважність і відповідальність. Передбачено повний або неповний робочий день, стабільні виплати та комфортні умови праці.

Робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області представлена також пропозицією для робітника меблевого виробництва. Компанія у Дніпрі готова навчати новачків, тому попередній досвід не є обов'язковим. Заробіток залежить від результатів і може сягати 50 тисяч гривень.

Підприємство пропонує офіційне працевлаштування, підтримку колективу, можливість професійного розвитку та гнучкий підхід до кандидатів. Окремо наголошується, що вакансія відкрита для ветеранів, людей з інвалідністю й громадян пенсійного віку.

Фахівці радять уважно ознайомлюватися з вимогами роботодавців, умовами праці та графіком перед поданням резюме, адже перелік актуальних пропозицій регулярно оновлюється.

Джерело: work.ua

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