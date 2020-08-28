Українка вирушила на передову, незважаючи критику з боку колег Наталія Борисовська була кадровим військовослужбовцем ЗСУ з 2009 року.

Коли почалися перші втрати серед друзів, дівчина рвалася на фронт, але командир частини сказав: «Вгамуйся, ти ж дівчинка!».

Ці слова не зупинили дівчину і вона зателефонувала на гарячу лінію Міноборони і вже через дві години її запросили на співбесіду до заступника Міністра оборони.

"Мене звали в СБУ, Нацгвардію або в Айдар. Але я хотіла на війну. Мене відправили в Адміністрацію президента, щоб дізнатися, чи можна оформити в інший підрозділ. Якраз створювався 42 батальйон. Мене взяли на діловода. Через три дні вже висунулися в зону АТО", - розповіла дівчина.



У серпні 2014 року, їй запропонували піти в розвідку, тому що їм для спецоперації потрібна була дівчина.

Наталя погодилася без краплі сумнівів.

У підсумку вона вирахувала кілька жителів, які передавали інформацію ворогові, тим самим, врятувала життя не одному українському бійцеві.

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Ольга ніколи не мала справи з військом. Зі столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби в батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Зараз жінка-сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ЗСУ.

Нагадавши, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".

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