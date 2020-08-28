Російськомовний громадянин Німеччини, що підтримує Путіна, влаштував аукціон небаченої щедрості у центрі Львова
Про інцидент, який стався в місті, повідомляє телеграм-канал "Український Діалог".
За інформацією джерела, чоловік роздавав гроші перехожим зі словами "Тобі Ісус дає", а також називав себе мільярдером, який продав свій бізнес і приїхав з Німеччини, щоб допомагати українцям.
Правоохоронці з'ясували, що "мецената" звуть Денис Барон. Раніше на своїх сторінках в соціальних мережах чоловік розповідав про те, що Європа хоче "купити" Україну, щоб зробити її громадян рабами.
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Крім того, німець зізнавався в любові до російського президента Володимира Путіна і стверджував, що українці і росіяни – один народ.
У Німеччині Барон був помічений у провокаціях із закликами до влади країни вийти зі складу ЄС і НАТО.
В Україні з чоловіком з таким послужним списком церемонитися не стали. Служба безпеки України разом з поліцією депортували його з геть, заборонивши йому три роки приїжджати в нашу країну.
Раніше ми писали про те, що блогер й адвокат Тетяна Монтян засвітилася в Донецьку, де відзначилася в ефірі місцевої пропагандистської програми "ОплотТБ", яку веде російський журналіст,котрийй підтримує бойовиків Андрій Бабицький. Другим гостем ефіру став колишній "міністр ДНР" Олександр Кофман.
Пізніше Кофман написав у соцмережі, що приїзд Монтян викликав невдоволення у місцевих, проте нагадав, що з 2014 року "Тетяна – наш відданий друг і союзник".
Нагадаємо, скандальний Добкін засвітився із забороненим символом на грудях.
Як повідомляла Politeka, скандальний кримчанин жорстко поплатився за любов до Путіна.
Також Politeka писала, що фанат Путіна завив від безнадії і видав, до чого привела окупація.