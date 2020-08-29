Попалярна співачка Анастасія Приходько зізналася, як участь у Євробаченні від РФ вплинула на її життя

Про це пишуть РИА Новости.

Як відомо, Анастасія Приходько виступала на Євробаченні в 2009 році і представляла на конкурсі Росію.

Але цей виступ серйозно відбився на житті співачки, оскільки після пісенного конкурсу Анастасії Приходько влаштували справжнє цькування.

«Я досі чую дуже багато неприємних висловлювань за типом того, що я з Росії, консервна банка, я виступала на Євробаченні від Росії. Це мене переслідує, мені дуже прикро за це», — поскаржилася зірка.

У 2009 році Анастасія Приходько повинна була представляти Україну, але її дискваліфікували, і тоді їй надійшла пропозиція від Росії.

Співачка не сумнівається, що "дискваліфікували її українці, при тій владі, яка була", а сам пісенний конкурс був нечесним, і колишній глава держави Віктор Ющенко нічого не міг зробити.

Через цькування Анастасії Приходько довелося залишити батьківщину і кілька років вона займалася музичної кар'єрою у Росії.

Раніше Анастасія Приходько дала пораду українцям, які хочуть помиритися з Росією.

Українська співачка не сумнівається, що над президентом РФ повинен пройти суд, який винесе йому справедливий вирок і додала, що ізолювала б тих росіян, які заподіяли біль Україні.

"Тому я хочу, щоб кожен солдат, який зараз на фронті, повернувся живим. Хочу, щоб Путіна за всіма законами судили в Гаазі. Хочу, щоб він відповів за все те горе, яке заподіяв всьому світу. А ті люди, які не хочуть йти проти Кремля, вони його підтримують. Значить, нам нема про що з ними вести діалог", - відверто розповідала Приходько.

Нагадавши, Приходько пішла з музики в прокурори і нарвалася на гнів українців.

А ще Politeka писала, що зірки Анастасії Приходько більше немає, з'явилося тривожне звернення.

Також Politeka повідомляла, що Приходько розкрила сімейну таємницю і заговорила не про чоловіка.