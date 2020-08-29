Попалярна співачка Анастасія Приходько зізналася, як участь у Євробаченні від РФ вплинула на її життя
Про це пишуть РИА Новости.
Як відомо, Анастасія Приходько виступала на Євробаченні в 2009 році і представляла на конкурсі Росію.
Але цей виступ серйозно відбився на житті співачки, оскільки після пісенного конкурсу Анастасії Приходько влаштували справжнє цькування.
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«Я досі чую дуже багато неприємних висловлювань за типом того, що я з Росії, консервна банка, я виступала на Євробаченні від Росії. Це мене переслідує, мені дуже прикро за це», — поскаржилася зірка.
У 2009 році Анастасія Приходько повинна була представляти Україну, але її дискваліфікували, і тоді їй надійшла пропозиція від Росії.
Співачка не сумнівається, що "дискваліфікували її українці, при тій владі, яка була", а сам пісенний конкурс був нечесним, і колишній глава держави Віктор Ющенко нічого не міг зробити.
Через цькування Анастасії Приходько довелося залишити батьківщину і кілька років вона займалася музичної кар'єрою у Росії.
Раніше Анастасія Приходько дала пораду українцям, які хочуть помиритися з Росією.
Українська співачка не сумнівається, що над президентом РФ повинен пройти суд, який винесе йому справедливий вирок і додала, що ізолювала б тих росіян, які заподіяли біль Україні.
"Тому я хочу, щоб кожен солдат, який зараз на фронті, повернувся живим. Хочу, щоб Путіна за всіма законами судили в Гаазі. Хочу, щоб він відповів за все те горе, яке заподіяв всьому світу. А ті люди, які не хочуть йти проти Кремля, вони його підтримують. Значить, нам нема про що з ними вести діалог", - відверто розповідала Приходько.
Нагадавши, Приходько пішла з музики в прокурори і нарвалася на гнів українців.
А ще Politeka писала, що зірки Анастасії Приходько більше немає, з'явилося тривожне звернення.
Також Politeka повідомляла, що Приходько розкрила сімейну таємницю і заговорила не про чоловіка.