В Європі учня можуть відсторонити від занять у школі за відсутність захисної маски під час пандемії коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Факти".

Як відомо, багато країн Європи з початку навчального року, 1 вересня, впроваджують у школах суворі карантинні обмеження.

Зокрема, в Німеччині ввели навчання за змінами і обов'язкове носіння масок, а в окремих районах країни тих, хто буде нехтувати цими правилами, можуть навіть виключити зі школи.

Найсуворіші заходи введені на території землі Північний Рейн - Вестфалія. В цій місцевості хворих на COVID-19 зафіксовано більше, ніж в інших регіонах Німеччини. Тут на уроках і під час перерви носіння масок, починаючи з 5-го класу, буде обов'язковим. Зняти маску в школі зможуть тільки вчителі - на короткий час, коли звертаються до класу, стоячи біля дошки. При цьому учнів до дошки викликати не будуть, вони відповідатимуть виключно з місця.

На входах у навчальні заклади буде проводиться обов'язкова дезінфекція рук. У коридорах на підлозі будуть позначки, за якими можна буде визначити напрямок руху. Рух має здійснюватись суворо в односторонньому порядку. Учнів, які не будуть носити маски, мають намір виключати зі шкіл.

Подібні заходи безпеки також впроваджуються у школах Франції, Великобританії, Іспанії і т.д. У навчальних закладах проводитимуть дезінфекцію, учнів зобов'яжуть регулярно мити руки, а заняття у школах розбиваються на зміни.

Нагадаємо, українцям придумали нове жорстке покарання на карантині.

Як повідомляла Politeka, українців терміново попередили про новий жорсткий карантин, закриють все.

Також Politeka писала, що нова хвиля епідемії зафіксована на Одещині, лікарні не справляються.