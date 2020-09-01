Померла олімпійська чемпіонка і відома українська гімнастка Ніна Бочарова
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт НОК України.
В НОК повідомили, що серце олімпійської чемпіонки, української ексгімнастки Ніни Бочарової перестало битися на 96-му році життя.
"Важко переоцінити внесок Ніни Антонівни в розвиток гімнастики і всього олімпійського руху. В історію світового олімпізму ім'я цієї тендітної, але разом з цим неперевершеної спортсменки назавжди вписано золотими літерами", - йдеться в повідомленні пресслужби НОК.
Лорак взялася за зовнішність 9-річної дочки Софії, показове фото: "Навіщо, вона ж ще маленька!"
Чарівна Тіна Кароль без ліфчика засвітила зайве в сукні-купальнику: "Треба бути скромнішою"
Українська дівчина Бонда задерла ноги і вразила видом в розкритому халаті: "Занадто красива, щоб..."
71-річна Пугачова в короткій сукні з рюшиками приголомшила виглядом: "Пластика це зрозуміло, але..."
Як відомо, Ніна Бочарова стала першою українкою, яка завоювала золото на Олімпійських іграх. Їй вдалося виграти відразу дві золоті медалі, а також два срібла на літній Олімпіаді-1952.
Крім того, Бочарова ставала чемпіонкою світу в 1954 році, а за декілька років до цього, у 1949 році, вона стала абсолютною чемпіонкою СРСР.
Бочарова також відома тим, що придумала вправу, яку раніше не виконував ніхто в світі - поперечний шпагат на брусах.
У 2004 році Ніні Бочаровій була надана честь першою нести факел естафети олімпійського вогню на українській землі.
Нагадаємо, стало відомо про останні миті життя принцеси Діани: з'явилися зворушливі фото, "виглядає щасливою і...".
Раніше Politeka повідомляла, що трагічно обірвалося життя зірки "Термінатора-2": що відомо.
Також Politeka писала, що ексчоловік Наташі Корольової заговорив про трагедію, вразивши фото в обнімку з Лолітою.