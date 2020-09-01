Гімнастка прославилася на весь світ

Померла олімпійська чемпіонка і відома українська гімнастка Ніна Бочарова

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт НОК України.

В НОК повідомили, що серце олімпійської чемпіонки, української ексгімнастки Ніни Бочарової перестало битися на 96-му році життя.

"Важко переоцінити внесок Ніни Антонівни в розвиток гімнастики і всього олімпійського руху. В історію світового олімпізму ім'я цієї тендітної, але разом з цим неперевершеної спортсменки назавжди вписано золотими літерами", - йдеться в повідомленні пресслужби НОК.

Як відомо, Ніна Бочарова стала першою українкою, яка завоювала золото на Олімпійських іграх. Їй вдалося виграти відразу дві золоті медалі, а також два срібла на літній Олімпіаді-1952.

Крім того, Бочарова ставала чемпіонкою світу в 1954 році, а за декілька років до цього, у 1949 році, вона стала абсолютною чемпіонкою СРСР.

Бочарова також відома тим, що придумала вправу, яку раніше не виконував ніхто в світі - поперечний шпагат на брусах.

У 2004 році Ніні Бочаровій була надана честь першою нести факел естафети олімпійського вогню на українській землі.

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