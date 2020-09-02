Громадський діяч Андрій Пальчевський привітав одеситів з Днем міста, який відзначається 2 вересня

Відповідне відеозвернення лідер політсили "Перемога Пальчевського" опублікував у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Пальчевський акцентував увагу на тому, що жоден "схиблений керівник" нашої країни не був вихідцем з Одеси - і це, на його думку, привід для гордості.

"Хотів би одеситам висловити особливу подяку за те, що ви єдине місто, яке дало найменшу кількість керівників для цієї країни. Все, що зробили ці керівники, відомо всім. Так от, одесити можуть пишатися тим, що жоден президент, прем'єр, мерзотник, який особливо відзначився, не вийшов з вашого чудового міста. У міру того, як країна стає все менше, і споріднених душ стає теж менше, внаслідок появи різного роду політиків, що знущаються над нами, хочу сказати, що ми відчуваємо якусь особливу спорідненість. Хотів би вам побажати чистого моря і чистих задумів", - звернувся громадський діяч.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський прокоментував заяву президента Володимира Зеленського 31 серпня на з'їзді партії "Слуга народу", що деякі депутати схожі на "мікробів" і що вони не залишаться в історії. Якщо з першим Пальчевський погодився, то з другим - ні, мовляв, стрімке падіння "Слуг" надовго запам'ятається в пам'яті.

"Люди хочуть бачити інші обличчя, але вже не вживають терміни на зразок "молода команда". Люди хочуть бачити більш-менш професіоналів, хоча б при першому наближенні", - натякнув Пальчевський на те, що ж буде після провалу партії Зеленського.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський зустрівся з працівниками Броварського заводу будівельних конструкцій.

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