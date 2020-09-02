Колишній нардеп Олег Барна нарвався на обурення з боку ветеранів АТО через участь у Марші Захисників України

Так, в День Незалежності України Барна прийшов на Марш захисників у військовій формі і з безліччю нагород, що викликало ряд питань з боку ветеранів.

У колишнього народного обранця поцікавилися, де і коли він брав участь у бойових діях на Донбасі, на що він не зміг дати виразної відповіді.

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Такий випадок не залишився без уваги користувачів мережі, які не підбирали виразів критикуючи колишнього нардепа.

"Всі ці" воїни " в Раді однакові. Огидно навіть дивитися на цього "захисника". За гроші можна купити все, крім честі і совісті", " він хоче бути героєм? Ще не пізно це довести і отримати медаль За відвагу на полі битви, відправити в штрафбат за підробку документів і нехай стане справжнім воїном захищаючи Україну", " Хіба він один? Цей ордена, а другі посвідчення в кишені носять, на Донбас його", "і що робити з такими?", "
 

Нагадавши, марш Захисників України об'єднав понад 70 тисяч осіб: "прояв волі нації до боротьби і доблесті".

Раніше Politeka писала, що легендарна бригада повернулася після 7 місяців боїв на Донбасі, кадри: "втратили 9 бійців".

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