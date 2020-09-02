Колишній нардеп Олег Барна нарвався на обурення з боку ветеранів АТО через участь у Марші Захисників України
Так, в День Незалежності України Барна прийшов на Марш захисників у військовій формі і з безліччю нагород, що викликало ряд питань з боку ветеранів.
У колишнього народного обранця поцікавилися, де і коли він брав участь у бойових діях на Донбасі, на що він не зміг дати виразної відповіді.
Нові умови щодо пенсій та стажу після 1 вересня, ПФУ попередив українців: "Необхідно заплатити…"
Спекотна дружина Артура Пирожкова посвітила засмаглими формами, вразивши навіть Лободу: "Моя кішечка"
Потапу знайшли заміну Наді Дорофєєвій після розпаду "Время и стекло": "Очманіти! Реально схожа"
Чарівна Тіна Кароль без ліфчика засвітила зайве в сукні-купальнику: "Треба бути скромнішою"
Такий випадок не залишився без уваги користувачів мережі, які не підбирали виразів критикуючи колишнього нардепа.
Нагадавши, марш Захисників України об'єднав понад 70 тисяч осіб: "прояв волі нації до боротьби і доблесті".
Раніше Politeka писала, що легендарна бригада повернулася після 7 місяців боїв на Донбасі, кадри: "втратили 9 бійців".
Також Politeka повідомляла, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.