Колишній нардеп Олег Барна нарвався на обурення з боку ветеранів АТО через участь у Марші Захисників України

Так, в День Незалежності України Барна прийшов на Марш захисників у військовій формі і з безліччю нагород, що викликало ряд питань з боку ветеранів.

У колишнього народного обранця поцікавилися, де і коли він брав участь у бойових діях на Донбасі, на що він не зміг дати виразної відповіді.

Такий випадок не залишився без уваги користувачів мережі, які не підбирали виразів критикуючи колишнього нардепа.