В акваторії Чорного моря помічені ще два кораблі Військово-Морських сил держав-членів НАТО

Відповідні фотографії вже облетіли соціальні мережі, передає "Діалог.UA".

Першою Босфорську протоку перетнув ракетний ескадрений міноносець Військово-Морських сил Сполучених Штатів Америки USS Roosevelt. Це сталося у вівторок, 15 вересня.

Вже наступного дня, 16 вересня, через протоку пройшов корабель-розвідник Королівського флоту Сполученого Королівства Великої Британії HMS Enterprise.

За інформацією видання, обидва ці кораблі будуть присутні в Чорному морі під час проведення основної фази військових навчань РФ "Кавказ – 2020".

Раніше ми розповідали про те, що французький військовий корабель прорвався в Чорне море і порушив роботу комплексів С-400 в окупованому Криму.

За даними джерел, 6 вересня великий розвідувальний корабель А 759 проник в Чорне море через протоку Босфор. На борту Dupuy de Lome немає ніякої летальної зброї, проте радіопередавальне обладнання високої потужності дозволяє екіпажу зламувати ППО зі значної відстані. Російські військові експерти припускають, що неждані гості здатні отримати секретні дані про роботу радарів РФ, адже прямо зараз можуть підключитися до систем протиповітряної оборони.

Ми також писали, що військові РФ стежили за пересуванням кораблів учасників навчань Sea Breeze-2020 в Чорному морі. Під час тактичного маневрування кораблів, що брали участь в Sea Breeze-2020, російські війська повідомляли, що кораблі зайшли в територіальні води РФ. Хоча навчання проходило в південно-західному районі Чорного моря – це виключно територіальні води України.

Нагадаємо, корабель НАТО зайшов до Одеси.

Як повідомляла Politeka, війська НАТО влаштувалися в Україні.

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