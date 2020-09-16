Європейські партнери високо оцінили рівень підготовки армії України та її професіоналізм у війні проти Росії
Сьогодні завершився триденний візит делегації Війська Польського в Україні. Враженнями про сучасних українських героїв особисто поділився командувач Оперативного командування ЗС Республіки Польща генерал-лейтенант Томаш Піотровськи.
Про це повідомили в прес-службі командування ОС ЗСУ на сторінці Операція Об'єднаних сил в Facebook.
Олександр Пономарьов благає українців про допомогу: "Єдине, що залишилося..."
Кухар, яка оскандалилася з Фреймут на "Танцях з зірками", приголомшила зізнанням: "Плакала разом з..."
Дружина Артура Пирожкова публічно присоромила Лободу: "Совість май!"
Безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців: "Тіночка, сховай свої прищики"
"Українські військові (бійці ЗСУ прим.ред) мають унікальний досвід, накопичений під час тривалого протистояння російській збройній агресії. Вам є чим пишатися і у вас є чому повчитися", - заявив представник керівництва польської армії.
До того ж, він додав, що Польща зацікавлена у співпраці з українськими колегами. Насамперед, йдеться про розширення співпраці з Десантно-штурмовими військами, Військово-морськими та повітряними силами ЗСУ.
Також раніше повідомлялося, що пілот одного з винищувачів ВПС України виконав фігуру вищого пілотажу "Бочка". Це сталося під час супроводу бомбардувальників B-52H Stratofortress США в повітряний простір України.
Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".
Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.