Європейські партнери високо оцінили рівень підготовки армії України та її професіоналізм у війні проти Росії

Сьогодні завершився триденний візит делегації Війська Польського в Україні. Враженнями про сучасних українських героїв особисто поділився командувач Оперативного командування ЗС Республіки Польща генерал-лейтенант Томаш Піотровськи.

Про це повідомили в прес-службі командування ОС ЗСУ на сторінці Операція Об'єднаних сил в Facebook.

"Українські військові (бійці ЗСУ прим.ред) мають унікальний досвід, накопичений під час тривалого протистояння російській збройній агресії. Вам є чим пишатися і у вас є чому повчитися", - заявив представник керівництва польської армії.

До того ж, він додав, що Польща зацікавлена у співпраці з українськими колегами. Насамперед, йдеться про розширення співпраці з Десантно-штурмовими військами, Військово-морськими та повітряними силами ЗСУ.

Також раніше повідомлялося, що пілот одного з винищувачів ВПС України виконав фігуру вищого пілотажу "Бочка". Це сталося під час супроводу бомбардувальників B-52H Stratofortress США в повітряний простір України.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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