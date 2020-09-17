Два метри землі викопав боєць ЗСУ, щоб врятувати побратима від смерті

Про героїчний вчинок українського захисника розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук користувач Ольга Олексюк.

За словами жінки, в районі Новолуганського окупанти з боку Горлівки, недалеко від місця проживання мирного населення, понад годину били по позиціях ЗСУ з самохідних артилерійських установок, випустивши близько сотні снарядів. Це відбувалося ввечері 24 травня.

"Один з 122 мм снарядів влучив точно в бліндаж. Там в цей час був один з армійців – Ярослав. Його засипало землею. Його побратим Володимир під обстрілом кинувся рятувати друга – руками викопав два метри землі і витягнув Ярослава майже неушкодженим", - пише Ольга.

За виявлену мужність чоловіка подали на державну нагороду.

Раніше ми писали про те, що двадцятирічний хлопець став бойовим медиком і командиром відділення на Донбасі. Віталій Оліксевич в такому юному віці вже добре знає, як звучить політ кулі ворожого снайпера і скільки ударів серця є у воїна, щоб встигнути сховатися від російської міни, яка стрімко наближається до наших позицій.

Ми також повідомляли про хірурга з Вінниці, який за чотири місяці врятував 1500 бійців на Донбасі.

Однією з найбільш пам'ятних історій з практики Андрія Верби був порятунок українського снайпера.

Розвідник отримав важке поранення живота. Він пройшов два кілометри з автоматною кулею в тілі. Хірург вирішив провести операцію бійця в польових умовах і врятував йому життя.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "Попали в засідку бойовиків і...".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.

Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.