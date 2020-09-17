Два метра земли выкопал боец ВСУ, чтобы спасти побратима от смерти

О героическом поступке украинского защитника рассказала на своей странице в социальной сети Фейсбук пользователь Ольга Олексюк.

По словам женщины, в районе Новолуганского оккупанты со стороны Горловки, недалеко от места проживания мирного населения, больше часа били по позициям ВСУ из самоходных артиллерийских установок, выпустив около сотни снарядов. Это происходило вечером 24 мая.

«Один из 122 мм снарядов попал точно в блиндаж. Там в это время был один из армейцев – Ярослав. Его засыпало землей. Его собрат Владимир под обстрелом бросился спасать друга - руками выкопал два метра земли и вытащил Ярослава почти невредимым», – пишет Ольга.

За проявленное мужество мужчину подали на государственную награду.

Ранее мы писали о том, что двадцатилетний парень стал боевым медиком и командиром отделения на Донбассе. Виталий Оликсевич в столь юном возрасте уже хорошо знает, как звучит полет пули вражеского снайпера и сколько ударов сердца есть у воина, чтобы успеть спрятаться от российской мины, которая стремительно приближается к нашим позициям.

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Одной из самых запоминающихся историй с практики Андрея Вербы было спасение украинского снайпера.

Разведчик получил тяжелое ранение живота. Он прошел два километра с автоматной пулей в теле. Хирург решил провести операцию бойца в полевых условиях и спас ему жизнь.

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