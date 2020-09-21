Стадіон футбольного клубу" Шахтар " У Донецьку без відходу перетворився на справжні джунглі

Як повідомляє Politeka.net, у соціальній мережі "Твіттер" показали красномовне фото запустіння на великій спортивній арені. На території окупованого Донбасу триває війна, тому місцевим жителям не до футболу. За шість років конфлікту стадіон захопила буйна рослинність, яка пробилася крізь ряди сидінь і піднялася на кілька метрів у висоту. Тепер викорчувати рослини буде непростим завданням, в іншому випадку доведеться проводити матчі без глядачів.

Як можна помітити на знімку, асфальт на біговій доріжці потріскався і покрився сіткою трави. Щоб спортсменам знову було комфортно тренуватися-доведеться Чи не відбудовувати арену заново.

Користувачі соціальної мережі жахнулися ситуацією на стадіоні "Шахтар" і поділилися своїми враженнями в коментарях:

"Парк Юрського періоду"; " я на цьому стадіоні, здавалося б, зовсім недавно сидів... ще з бабусею..... вона за сімферопольську Таврію ще хворіла... а тепер вони все в ж*пу перетворили"; " Боже мій! Ми туди на шоу феєрверків до війни їздили! Дуже пристойний був стадіон!"; "Абхазією пахне!"; "Печаль".

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