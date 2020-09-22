Письменниця Лариса Ніцой знову потрапила в мовний скандал



У супермаркеті касирка не захотіла говорити українською, оголосивши, у неї є конституційне право говорити рідною мовою.

Щоб поскаржитися, письменниця запросила адміністратора, але розібратися в ситуації так і не вийшло.



"Вони і далі беруть на роботу упоротих і нетямущих. Їм усім разом байдужі наші почуття, травми, болі, наша історична правда і що у нас хтось там гине... Їм байдуже, що через ці тупі розмови і сварки ми не Будуємо Україну", - обурилася Ніцой на своїй сторінці в Facebook.

Такий вислів письменниці обурив українців, які звинуватили її в розпалюванні конфлікту між україно- та російськомовними громадянами.

"Господи, як вона вже набридла - розпалює ворожнечу між людьми в Україні! Що вона прив'язалася?", "Скільки злості. Аби завестися. І з кого-небудь кровушки попити", " не можу зрозуміти, при чому тут мова? Хіба мова воює, зрозумійте, це люди і мова тут ні при чому. Ви тільки розпалюєте ворожнечу між людьми. Досить, вистачить і ще раз достатньо", " йди подружці мабуть", "У чому проблема, сідай за касу і обслуговуй всіх українською. Заміни дівчину", - писали в мережі.

Нагадавши, Ніцой дорікнула російськомовних українців за незнання державної мови.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовного гурту.

Також Politeka писала, що Ніцой різко оцінила слова Зеленського про закінчення битви на Донбасі.