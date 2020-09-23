Росія в жаху за цим спостерігає

Кремль злякався спільних навчань НАТО і ЗСУ, тому екстрено прийняв рішення щодо анексованого Криму

Зокрема, Кремль прийняв екстрене рішення і закрив для судноплавства майже все узбережжя окупованого Криму і частини Північного Кавказу.

Про це розповів голова Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко на своїй сторінці в Facebook.

Росіяни були змушені піти на цей крок, побоюючись масштабних навчань України і цілого ряду країн НАТО на півдні країни "Об'єднані зусилля-2020", а Кремль змушений мовчки спостерігати за тим, що відбувається.

Однак російські військові пішли на безпрецедентні заходи: Клименко заявляє, що Росія в жаху спостерігає за тим, що відбувається в Чорному морі і на території України у зв'язку з прибуттям великого угруповання натовських військових.

Експерт зазначив, що російські військові налякані потужним угрупуванням західних армій. На його думку російські військові знаходяться в жаху від того, що відбувається, оскільки в небі над Україною американські бомбардувальники, а в акваторії Чорного моря угруповання кораблів НАТО.

Він також опублікував карту, на якій видно не тільки розмах районів, в яких Україна і НАТО проводять навчання, а й масштаб закритих російських зон стривожених російських військових.

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