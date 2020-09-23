Микола був нагороджений орденом "За мужність" посмертно

Ветеран АТО Микола Куценко 23 вересня міг би відзначити свій 28-й день народження, однак йому назавжди залишиться 21 рік

Як передає Politeka, про це написали на сторінці "Книга пам'яті полеглих за Україну" в Facebook.

Микола захищав Україну у складі 1-ої окремої танкової бригади ЗС України у званні лейтенанта. Герой загинув 27 липня 2014 року в зоні проведення АТО в Луганській області. Поховали Миколу у рідному Миргороді Полтавської області.

Микола Куценко народився 23 вересня 1992 року на Полтавщині.

З 2009 року він служив у Збройних Силах України. У 2013 році Микола закінчив Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові за спеціальністю "Управління діями підрозділів танкових військ".



Микола брав участь в Антитерористичній операції на сході України від самого початку російської агресії - з 2014 року.

27 липня 2014 року лейтенант Куценко загинув, рятуючи екіпаж танка, який потрапив під обстріл в районі міста Лутугине Луганської області.

Його поховали 30 липня 2014 року на малій батьківщині.

Микола був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня посмертно.

Також його посмертно визнали почесним громадянином міста Миргорода.

Нагадаємо, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.