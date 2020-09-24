Подружжю довелось зійти з літака через відмову надягати захисну медичну маску

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення начальника управління зі зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Лесі Войтицької у соцмережі.

Так, вона розповіла, що подружню пару зняли з рейсу Київ-Анталія через відмову вдягнути захисну маску в салоні літака.

Войтицька розповіла, що на прохання вдягнути маску подружжя відповіло вкрай грубо: "На *** її собі одягни".

"Так починався діалог пасажирів ранкового рейсу Київ - Анталія 20 вересня. Діалог не дуже вдало закінчився для подружжя, які не дотримались масочного режиму і елементарних правил етикету", - написала Войтицька.

За її словами, вже через півгодини прикордонники вивели чоловіка і жінку з літака. Інші пасажири при цьому аплодували прикордонникам.

"Через півгодини прикордонники вивели їх під оплески пасажирів літака. Ще півгодини в багажному відділенні копалися, щоб знайти їхні валізи. Година затримки рейсу. Швидше за все, ще й штраф за це заплатять. Ось так ввічливість і маска могли врятувати людям відпустку", - резюмувала вона.

У коментарях українці підтримали дії прикордонників.

"Хіба то люди. Свині. Бидло. Власне, добре, що не полетіли - там би ще сотням людей псували відпустку", "Браво", "Клас! Більше б такого. Бики мають бути покарані", "І це правильно", "Чудовий пост. В ньому прекрасне все", - пишуть в коментарях.

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