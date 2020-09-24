Капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах розповів, як можна зупинити війну на Донбасі

На його думку, зараз склалася така ситуація, що зупинити агресію Росії щодо України здатні тільки самі росіяни. Але вони за своїм менталітетом лише "кріпаки", тому навряд чи наважуватися піти проти диктаторського режиму Путіна.

Про це він розповів під час інтерв'ю для журналістів видання Обозреватель.

Експерт також зазначив, що війни часто закінчуються тоді, коли країни втомлюються фінансувати цю війну. Але біда України в тому, що Росія ніколи не втомлюється від війни, поки не отримає чужих територій. У зв'язку з цим він зробив висновки, що війна може закінчитися лише в тому випадку, коли цього захочуть самі росіяни.

"Коли ворог втомлюється від війни і перестає її фінансувати, коли він розуміє, що тут одні втрати і більше нічого, то війна закінчується. Але у Росії так історично склалося, що вони не втомлюються від війни. Тож, поки сам народ Росії не захоче змусити своїх політиків зупинити війну, самі вони її не зупинять",- зазначив Табах.

Він також звернув увагу на те, що в Росії часто романтизують війну, влаштовують незрозумілі паради, наряджають маленьких дітей у військову форму і змушують їх співати пісні про бій. Але тільки забувають в Росії, що війна - це в першу чергу кров, сльози і смерть.

Крім того колишній американський офіцер заявив, що в Росії досі зберігся кріпосний менталітет, тому у них ніколи не буде Майдану. Адже росіяни не вміють думати про свободу.

"Кріпосне право в Радянському Союзі скасували, здається, в 1972 році, коли колгоспники почали отримувати паспорти. Кріпосний менталітет в Росії зберігся. Людське життя для них нічого не варте. Поки це не зміниться, а це не зміниться… і Майдану у них ніколи не буде. Щоб зупинити цих російських крокодилів треба топити в цьому болоті моментально, як тільки вони починають діяти", - зазначив експерт.

Нагадаємо, екс-військовий США Гаррі Табах назвав головну проблему деокупації Донбасу.

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