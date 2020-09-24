В Україні почалася друга хвиля захворювання китайським вірусом

Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою в Братиславі в четвер, 24 вересня.

Президент зазначив, що зараз у всьому світі спостерігається зростання кількості заражень, в тому числі і в Україні.

"Тому у нас сьогодні дійсно заборонений в'їзд іноземним громадянам. Я думаю, що це правильне рішення. У нас таке рішення було, коли у нас починалася перша хвиля, ми змогли її зупинити. Тоді на 40 мільйонів українських громадян у нас було від 100 до 300 хворих. Сьогодні ми маємо 3 тисячі хворих на день. На жаль, це і є друга хвиля в Україні", - підкреслив Зеленський.

Президент також додав, що Україна не може ризикувати ні своїми громадянами, ні громадянами з інших країн, які приїжджають.

"Потім, коли стабілізується ця ситуація, в Україні будуть відкриті кордони, обов'язково", – резюмував Зеленський.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ. Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової з представниками ЗМІ. Gepostet von Офіс Президента України am Donnerstag, 24. September 2020

Зазначимо, за добу 23 вересня позитивний результат тесту на китайський вірус отримали 3 372 жителі України, 52 хворих померли, а 1 788 пацієнтів одужали, були госпіталізовані 685 осіб.

За кількістю нових випадків на добу на перше місце знову вийшов Київ, але на другому тепер Дніпропетровська область; також все погіршуються показники Запорізької та Донецької областей.

Всього в Україні зараз китайським вірусом хворіють 100 891 людина, адже з 188 106 випадків, зафіксованих за весь час пандемії, 3 757 стали летальними, а 83 458 осіб вже перехворіли.

Нагадаємо, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 21 вересня в Україні оновили зонування, яке триватиме два тижні. У деяких населених пунктах карантин був посилений.

Водночас Івано-Франківськ, Тернопіль, Коломия, Калуш та Чернівці вийшли з "червоної" зони. Київ залишився в "помаранчевій". У цій зоні діятимуть наступні обмеження:

- проведення масових заходів за участю до 220 людей з урахуванням 1 осіб на 10 м;

- заборонено роботу закладів розміщення, крім готелів;

- у професійних та закладах вищої освіти дозволено навчання групами до 20 осіб;

- тимчасове обмеження на проведення планових госпіталізацій. Виняток-медична допомога вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим і випадки, коли є ризик для життя пацієнта;

- заборонено діяльність спортзалів, крім закладів, які можуть забезпечити не більше 1 людини на 10 м;

- заборонена робота санаторіїв і таборів;

- у громадському транспорті може бути заповнено 50% сидячих місць.

Як повідомлялося, станом на початок поточної доби (24 вересня) у світі зареєстровано 32 мільйони 90 тисяч випадків зараження китайським вірусом.

За минулу добу було виявлено 314 тисяч нових хворих. Найбільше в Індії, США та Бразилії. Також понад 10 тисяч випадків зафіксували у Франції, Аргентині, Ізраїлі та Іспанії.

За цей же період від ускладнень померли 6323 людини.

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