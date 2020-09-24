Патрульні поліцейські з Чернівців запобігли спробі самоспалення українця
Як передає Politeka.net, про героїчний вчинок правоохоронців розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
"Кілька днів тому вони отримали повідомлення про домашнє насильство. Не втрачаючи ні хвилини, Ольга і Денис вирушили на місце події", - розповів блогер.
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