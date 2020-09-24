Патрульні поліцейські з Чернівців запобігли спробі самоспалення українця

Як передає Politeka.net, про героїчний вчинок правоохоронців розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

"Кілька днів тому вони отримали повідомлення про домашнє насильство. Не втрачаючи ні хвилини, Ольга і Денис вирушили на місце події", - розповів блогер.

Там поліцейських зустріла стривожена літня пара. Вони повідомили, що їх син систематично бешкетує, а зараз - хоче вчинити самогубство. Без зволікання, патрульні зайшли в кімнату, де знаходився 32-річний чоловік.

"Він тримав в руках запальничку, і побачивши поліцейських закричав, що облився бензином і має намір себе підпалити."Давайте поспілкуємося" - звернувся до нього Денис. "Ми не можемо піти і залишити вас в такому стані" - підтримала напарника Ольга", - передав слова поліцейських блогер.

В результаті довгої і напруженої розмови, патрульним все-таки вдалося достукатися до чоловіка, заспокоїти його і переконати не здійснювати суїцид.

"І це саме той випадок, коли професіоналізм, витримка і холоднокровність поліцейських, врятували людське життя. Спасибі вам. Ви гордість всієї нашої правоохоронної системи", - заключив блогер.