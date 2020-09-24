Український співак Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка згадав про події Євромайдану
Зокрема, згадуючи про події Євромайдану, артист заявив, що, на його думку, в Революції Гідності гинули романтики, а ініціювали її "розважливі люди".
Про це він розповів в інтерв'ю для телеканалу "1 + 1".
Артист також зізнався, що після подій в 2014 році його життя повністю змінилося. Він для себе зрозумів, що все направлено проти "простих людей" і вважав безглуздим далі виступати в образі Вєрки Сердючки.
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"Революція - це завжди потрясіння... У мене життя змінилося в 2014 році, коли перше вбивство сталося. Я тоді вважав безглуздим для себе виступати в образі Сердючки. Я на фізичному рівні це відчув, мені не хотілося цього робити. Я скасував всі афішні концерти, які планувалися", - згадав артист.
Крім того, Данилко заявив, що всі події Євромайдану були спрямовані проти простих людей. У той час, коли на ньому наживалися розважливі люди.
"Я дуже переживав і розумів, що все спрямовано проти простих людей. А я завжди був за простих людей, тому що я - проста людина. Революцію роблять не романтики, а розважливі люди, які переслідують свої цілі. Так і було на Майдані. А беруть участь і гинуть романтики. Ось це страшно",- висловився Данилко.
Нагадаємо, що змучений Данилко нарешті перервав мовчання і вилив душу.
Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка разом з мамою в масках приголомшили звісткою, що сталося.
Також Politeka писала, що Данилко поруч з Русланою і Джамалою налякав травмованою ногою.