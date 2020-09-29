Вірусолог розповіла, коли закінчиться пандемія коронавірусу і світ повернеться до життя без масок

Зокрема лікар-вірусолог Алла Мироненко в ефірі "Апостроф Live" розповіла, що китайський вірус стане звичайним респіраторним збудником, яких налічується близько 200 одиниць.

На думку фахівця, поступове скасування всіх карантинних обмежень у світі відбудеться вже наступної весни.

При цьому вона заявила, що носіння масок і дотримання соціальної дистанції, до яких вже звикли українці, приносять позитивні плоди.

"Всі вже звикли носити маски і дотримуватися дистанції - і це дуже добре. Ми з цим впораємося. Ще пройде зима, і далі весь світ буде повертатися до нормального життя. Цей збудник стане звичайним респіраторним збудником, яких ми знаємо близько 200. З цим будуть стикатися діти, а дорослі не будуть хворіти. Але треба ще дійти до цього", - каже Мироненко.

Також вірусолог розповіла, як людство зможе перемогти вірус, якщо появи вакцини не відбудеться. На її думку, якщо перехворіє 80% населення планети, потреби в ній не буде для нормалізації життя на планеті.

"Але я не знаю, чи доцільно це зараз, намагатися захворіти, якщо ти не впевнений, як ти вийдеш з цієї хвороби. Особливо це стосується літніх людей, людей з хронічними хворобами. Дітям не страшно, тому що вони зазвичай легко і безсимптомно переносять хворобу і формують нам імунний прошарок. Це добре", - пояснила вона.



Нагадавши, китайський вірус завдає нового удару, школи закриваються одна за одною.

Також Politeka писала, що дистанціонка в школах на карантині вивела з себе українців.