Російська актриса українського походження Нонна Гришаєва розмріялася про дружбу між Україною і Росією

За словами Гришаєвої, вона любить Україну і Росію однаково. Тому вона сподівається, що між цими країнами настане мир і "потихеньку" вони відновлять відносини і об'єднаються.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для програми " Емпатія Манучі" (щоб переглянути відео, доскролльте новину до кінця).

"Я люблю і Україну, і Росію. І не треба мене питати, це мої батьки, і нехай "мама" не права в чомусь, або "тато" не правий. Але я люблю їх обох. І я абсолютно впевнена, що все одно настане мир і все одно Росія і Україна об'єднаються і потихеньку відносини відновляться. Я втомилася про це кричати. Одні люди не чують, інші – страждають", – заявила Гришаєва.

Вона також додала, що українці і росіяни – це один народ, який переплетений так, що його "не розірвати".

"Є багато українців в Росії з російськими паспортами, а є багато росіян в Україні з українськими. Вони себе ким повинні відчувати? Ми просто один народ, ми переплетені так, що нас не розірвеш, немає народів ближче. Братів!"- підсумувала вона.

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