На Хмельниччині попрощалися з курсантом, який загинув в авіакатастрофі під Харковом

Як передає Politeka.net , знайомі Кості Зибюка розповіли, яким був курсант до трагічних подій (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)



За його словами його однокласника, одним з улюблених предметів Костянтина в школі був захист Вітчизни. Він ще зі шкільної парти мріяв стати військовим льотчиком, як його батько.

"У старшій школі він вже захоплювався військовою наукою, автоматами. Коли ходили на польові збори, завжди там по компасу він найперший орієнтувався. Завжди нам всім допомагав, завжди підтримував. На полігон ми завжди їздили в ліс. І коли там азимути, коли потрібно було знайти якусь локацію, він завжди брав компас в свої руки і вів нас завжди до мети. І ми приходили туди, куди нам потрібно було", - розповів хлопець в інтерв'ю"суспільному".

"Він був дуже серйозним, спокійним, врівноваженим. Виріс в такого чоловіка, що словами не передати", - поділилася колишня однокласниця Кості.

Нагадаємо, Україну сколихнула страшна трагедія, яка сталася 25 вересня на Харківщині. Під час планового навчального польоту впав і розбився літак. Сталося це недалеко від військового аеропорту біля міста Чугуїв. В авіакатастрофі загинули 26 людей — курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та екіпаж літака.

В живих залишився тільки один курсант.

Нагадавши, дивом вижив курсант вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.

Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.