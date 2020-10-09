Покров Пресвятої Богородиці 2020 – це велике свято, яке щорічно об'єднує всіх православних християн. Politeka.net розповідає про головні традиції та пропонує найкращі привітання у віршах, прозі та листівках.

Історія та дата святкування Покрови Пресвятої Богородиці 2020

Покров Пресвятої Богородиці стабільно святкують 14 жовтня. Свято відбулося з події, яка сталася з християнами в X столітті. Згідно з легендою, перебуваючи під облогою, священнослужителі і жителі Константинополя провели масовий молебень, попросивши захисту від ворога. У Влахернському храмі, де знаходилася риза Богоматері, Святий Андрій юродивий разом з учнем Епіфанієм проводили нічну службу і першими побачили Богородицю, яка спустилася з небес разом з ангелами Господніми. Богородиця накрила весь Константинополь світлим Покровом, який і вберіг городян.

Через 300 років свято з'явилося в Київській Русі. Він символізує захист будинків і душ людей від сил зла, яку дарує Господь у відповідь на молитви Своїх послідовників. Згодом вкоренилася добра традиція вітати близьких з Покровом Пресвятої Богородиці. Раніше теплі слова вимовляли тільки усно, але розвитком людства з'явилися листівки, смс-повідомлення, соціальні мережі і месенджери, які допомагають передати привітання в будь-яку точку світу.

Джерело фото: otkritkiok.ru

Що не можна робити в день Покрови Пресвятої Богородиці

На Покрову Пресвятої Богородиці категорично не можна займатися важкою роботою, навіть по дому: ремонтом, прибиранням, ремеслом, заготівлею м'яса або обробкою врожаю. Як і у випадку з іншими великими святами, можна виконати легкі і невідкладні завдання, такі як погодувати тварин або помити посуд. А ось готувати нічого не можна, крім млинців - це традиційне блюдо, для якого робиться виняток. Займатися приготування страв можна тільки з настанням вечора, тому їжею на день краще запастися заздалегідь.

На Покров Богородиці потрібно повністю відмовитися від лайок, брехні і гучних розмов, бо це свято, що вимагає тиші. Рекомендується проводити його в молитвах і скромності, а також відвідати церкву.

Джерело фото: akcenty.com.ua

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці 2020 у віршах

Вірші додадуть Покрову ще більш піднесений святковий настрій, їх можна зачитати близьким після церковної служби, відправити разом з листівкою або просто по смс.

С днем святым, благим и чистым

Поздравленья принимай.

В день Покрова свое сердце

Для молитвы открывай.

Богородица покроет,

Твою душу исцелит,

От напастей и терзаний

Защитит и сохранит

***

Благодать на землю сходит,

В этот день святой и чистый,

Богородица дарует,

Людям вой Покров лучистый.

Поздравляю, в этот праздник,

И желаю всем добра,

И любовь, и добродетель,

Чтобы в вашу жизнь пришла!

***

Поздняя осень, праздник Покрова,

К нам он пришел в этот стылый день снова.

Землю от бед Богоматерь прикрыла,

Святою молитвой от горя укрыла!

Я вас с Покровом, друзья, поздравляю.

Счастья, здоровья, любви вам желаю.

Пусть Богородица всех вас спасает,

Покровом Святым от невзгод защищает!

Пусть в вашем доме всё будет спокойно.

Живите легко вы, красиво, достойно!

***

Источник фото: otkritkiok.ru

Богородиці Покров -

То найбільше свято,

Принесе воно Вам любов,

І благ всіляких багато.

Нехай свята благодать

З неба розіллється,

Причин не буде сумувать

І легко вам живеться!

***

Сьогодні відзначаємо ми свято Покрова,

Пора підкидати до печі дрова,

Осінь з зимою зустрічаються,

Весільний сезон починається.

Нехай свято принесе вам вдачу,

Здоров’я міцного і щастя на додачу,

Нехай Богородиця всім помагає,

А я вам щастя від душі побажаю.

***

Великим благодатним щастям

Від Богородиці самої

Прийде із теплим багаттям

День славний Покрови святої.

Нехай чудодійний Покров

Вас осяє й обдарує,

Дасть всім щастя і любов,

І життя без смутку влаштує!

Привітання з Покровом Пресвятої Богородиці 2020 в прозі

Проза порадує будь-яку людину, особливо в це велике християнське свято. Пропонуємо короткі тексти, які скрасять день і зроблять його воістину радісним. Привітання можна зачитати без змін або ж використовувати як зразок для складання власного.

Вітаю з днем Покрови Пресвятої Богородиці, яка своєю правицею захищає нас від бід і негоди. Бажаю взаєморозуміння з близькими, добра скрізь і завжди, побільше щастя, козацького здоров'я і міцності духу. Нехай діти радують постійними успіхами, а наша країна постійно розвивається на радість усім українцям.

***

У цей день Матір Божа з'явилася християнам в нужді і захистила їх від великого зла, вона продовжує піклуватися і оберігає нас від небезпек. Нехай же у Вашому житті буде якомога менше приводів для занепокоєння і побільше – для світлої радості.

Джерело фото: telegraf.com.ua

***

Вітаю Вас з радісним святом Покрови Богородиці! Нехай Божий захист завжди буде з Вами у важку хвилину і відводить всі недобрі події, а замість них дарує надію, успіх і благодушність. Бажаю довгих років життя, сповнених любов'ю і щастям.

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Бажаю, щоб Покров Пресвятої Богородиці сьогодні осяяв ваше життя, очистив від поганих помислів і захистив від різних негараздів. Нехай Божа Матір поселить у вашу душу благодатний спокій, надію на краще майбутнє і безмежну любов.

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Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці, бажаю, щоб він захищав вашу сім'ю від усього поганого як зовні, так і зсередини. Нехай всі рідні будуть здорові, втілюють в життя всі заповітні мрії, постійно зміцнюються у вірі і завжди знаходять привід для радості.

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