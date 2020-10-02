Пенсіонерки на Рівненщині оскандалилися заявою про конфлікт України з РФ
Як передає Politeka.net, про подію розповіла журналістка Аліна Дубовська на своїй сторінці в Facebook.
Їй вдалося почути розмову двох жінок у похилому віці:
"Сволоти, накрали! А ту війну навіщо зробили? Якби Україна на Росію не напала, то було б нам добре! І спокій був би!",- заявила одна з жінок.
"А що ж ти думаєш:що їм шкода було той Луганськ віддати? Так вони наші брати!",- погодилася друга.
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Журналістка не могла залишити без уваги таку розмову:
"Скажіть, так хто на кого напав?",- уточнила вона у жінок.
"Україна на Росію. ОТГ майдан зробили і пішли війною!",- заявила одна з них.
У відповідь журналістка вже не змогла стримати емоцій:
"Я не дозволю вам тут озвучувати ваші сепаратистські думки! Це неповага до армії!",- дорікнула вона пенсіонерок.
"А нам пох*й армія! Вона Наш хліб жере!",- заявила у відповідь одна з них і зазначила, що може "покликати і Путіна".
У підсумку на бік бабусь стали деякі пасажири маршрутки і журналістці довелося зійти з рейсу.
"Від вам і патріотизм. Ось вам і цінності. Мені нічого додати. Мені до болю прикро!",- підсумувала журналістка.
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