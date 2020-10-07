Українськими Карпатами подорожує ветеран АТО, який після фронту залишився без дому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет "Громадського".

Журналісти розповіли, що ветерану АТО Олександру 33 роки. Він родом з Луганщини. Там чоловік працював фельдшером на швидкій допомозі. Коли почалася війна на сході України, він виїхав з окупованої території і пішов воювати добровольцем на фронт. Після війни йому буо нікуди повертатись, тому чоловік вирішив подорожувати Україною.

З 2017 року Олександр не має дому. Точніше, сам будинок у нього є, але повернутися на окуповану Луганщину він не може. Живе ветеран на поденні підробітки. У квітні він приїхав у Карпати і захопився українськими горами. Тепер він мандрує з наплічником, спальником та мінімумом речей. Ветеран ночує у придорожніх капличках, пастуших колибах. З посуду в нього є металеве горнятко, в якому він кип'ятить воду на вогнищі.

Олександр мріє стати гірським провідником. Однак для цього йому потрібне хороше спорядження і пристойний вигляд, а в Олександра розлазиться по швах наплічник і ледь тримаються купи потріскані черевики.

Попри непросте становище, він нікого не звинувачує в тому, що опинився в такій ситуації. Він залишається патріотом України, а декілька років тому повноцінно опанував державну мову та використовує у спілкуванні виключно її.

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