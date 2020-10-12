В Івано-Франківську маршрутник відмовився перевозити інваліда війни
Як передає Politeka.net, про це повідомив сам потерпілий Марко Мирославович Василь на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Заходжу сьогодні в маршрутний автобус 22 Івано Франківська показую посвідчення інваліда війни, у відповідь водій-виходь у мене вже є, я приватник. Виходжу, соромно і гірко то стало", - поділився потерпілий.
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Реакція спільноти ветеранів АТО послідувала негайно: протягом 20 хвилин на автобусній зупинці Січових Стрільців зібралося близько двадцяти ветеранів АТО/ООС.
"Знайшли водія-порушника маршруту 22 і пояснили йому дію Закону України Про статус ветеранів війни. Після культурно проведеної бесіди з водієм, ми всі дружно пішли до мера Руслан Марцінків і написали колективну скаргу на перевізника", - повідомив Назарій Кишак на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, "не зобов'язані приймати дітей військових і АТОвців": у гімназії принизили вдову і дочку штурмана Ан-26.
Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.