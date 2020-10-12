Популярна телеведуча Наталія Мосейчук розповіла про виховання своїх дітей

47-річна Наталія Мосейчук вже 12 років щаслива в шлюбі з другим чоловіком Іллею і виховує двох синів - 21-річного Антона і 8-річного Матвія.

В інтерв'ю Світського життя для Катерини Осадчої вона розповіла, де зараз навчаються її сини. Крім того, на своїй сторінці у Фейсбуці жінка поділилася фото з літньої фотосесії, показавши мамину гордість та радість.

Так, Антон отримує вищу освіту з першого курсу в Україні, паралельно навчався один семестр у Відні і зараз онлайн в Німеччині.

"Антон виграв один семестр навчання у Відні. А також закінчив бакалаврат в Україні і вступив до Кельну на магістратуру і навчався там до тих пір, поки не почалася вся ця карантинна історія. Він приїхав сюди на канікули, і країна закрилася. Він зараз тут, у Києві, навчається одразу у двох університетах - КНЕУ ім. Вадима Гетьмана і Кельнському університеті вже онлайн", - поділилася ведуча.

Мосейчук зізналася, що як мама дуже щаслива, так як її син поруч з нею.

"Я бачу, що він робить, що він їсть. Він пішов на роботу ще й тут у нас економістом-аудитором. Це така особиста річ, але я вчора приїхала з ефіру "Право на владу", лягаю в своє ліжко і на моєму боці лежить пляшка з гарячою водою. Холодно було, і він мені нагрів місце", - розповіла Наталя.

Молодший Матвій вчиться в третьому класі і, за словами мами, розповідає їй тільки про хороші оцінки. Але Наталя підозрює, що вони бувають різні і тому вже передчуває, що їй скаже вчителька.

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