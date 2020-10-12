У Київському госпіталі помер молодий боєць ООС, який служив у 128 окремій гірничо-штурмовій бригаді

Зокрема, 11 жовтня, в Києві помер 26-річний військовий Олександр Фарина, який після поранення в зоні бойових дій на Донбасі переніс понад 20 операцій, лікарі до останнього боролися за його життя.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на координатора Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталії Дзекар.

За словами Дзекар, Фарина служив у 8 полку спецназу, згодом перейшов на контрактну службу в 128 окрему гірничо-штурмову бригаду.

Батько бійця розповів, що його син отримав на Донбасі численні поранення в область живота і ніг, які стали для нього фатальними. Поховають Фарину в селі Кадіївка Ярмолинецького району, про час і дату повідомлять пізніше.

Також раніше повідомлялося, що на Житомирщині були виявлені тіла трьох військових, які, ймовірно, отруїлися чадним газом. Молоді бійці-контрактники орендували житло і їх почали шукати вранці, коли вони не з'явилися у частині. Керівництво виявило тіла військових за місцем їх проживання.

Як виявилося, тіло одного з контрактників знайшли на кухні в квартирі, другого - у ванній кімнаті, а третій був на дивані. Слідів насильницької смерті не було, а точну причину смерті встановить експертиза.

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