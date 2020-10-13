Співачка Оля Полякова різко відповіла голові МОЗ Максиму Степанову

Після Харківського концерту на честь Дня вчителя, на якому виступила Оля Полякова, Степанов щодня робить акцент, що городяни масово інфікувалися covid-19 саме після даного заходу.

Під час ефіру в телеканалі "Україна 24" Полякова відповіла Степанову на випади в її бік, відео з відповіддю вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ця історія, що збільшилася кількість хворих на наступний день після мого концерту. І це заявляє Міністр охорони здоров'я? Ви кого робите ідіотами? Я людина освічена з сім'ї медиків. Я вже точно знаю, скільки йде інкубаційний період",- сказала співачка.

Вона запевнила, що в Україні "не залишилося наївних людей, які не хочуть обговорювати якийсь концерт". При цьому артистка зазначила, що українці "хочуть запитати, що було зроблено за півроку, щоб люди могли нормально працювати".

Вона також нагадала, що на початку вересня організовувала мітинг на знак протесту проти рішень Уряду Про часткову заборону проведення концертів.

"Я просила створити ініціативну групу, зібрати комітет, наших чиновників, наших колег. Щоб вирішити, як нашому цеху виживати в епоху кризи. Ніякої групи. Ніякого плану. Нічого. Тож у цих умовах ми можемо працювати так, як можемо працювати",- підкреслила вона.

Нагадаємо, харківська влада злякалася незручних питань про концерт Полякової.

Як повідомляла Politeka, життя десятків тисяч жителів Харківщини опинилися під загрозою.

Також Politeka писала, що Оля Полякова потрапила в кримінальну справу і записала екстрене звернення.