Російський шоумен Максим Галкін записав свою версію звернення президента України Володимира Зеленського і перейшов на українську мову

Російський шоумен Максим Галкін записав пародію на звернення Володимира Зеленського, під час яких український президент озвучив питання всеукраїнського опитування, запланованого на 25 жовтня.

Як повідомляє Politeka.net, відео було опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Від імені Зеленського Галкін поставив би українцям шість запитань:

Чи потрібно ставити в кут депутатів, які погано поводяться?

Чи потрібно скоротити все населення України до 300 депутатів?

Чи підтримуєш ти легалізацію медичного канабісу в Україні для важкохворих політиків?

У 1687 році був опублікований перший закон Ньютона – закон всесвітнього тяжіння. Чи потрібно підняти на міжнародному рівні питання: або всі люди дотримуються цього закону, або ніхто?

П'яте питання: Чи може президент влаштовувати такий референдум щотижня або тільки перед виборами?

Шосте питання: ти любиш реггі?

В кінці пародії Галкін в ролі Зеленського додав:

"Підписуйтесь на всіх депутатів "Слуги народу". За час правління, завдяки вашим переглядам моїх роликів, я отримав платинову кнопку YouTube. Це наша з вами спільна перемога!".

Багатьом користувачам мережі не сподобалася пародія, але були і ті, хто похвалив Галкіна.

"А я так поважала вас і вашу сім'ю! А ось ця маячня вас особисто принизила!", "Максим, ви як завжди палите!😂 ", "Що за клоунада?", "Давайте на місце Путіна, буде хороший тандем😂"," Ви б про своїх політиків пожартували", " Нормально українською шпилиш!", "👎 🏻цього разу якось тупувато вийшло", " супер точнісінько!"

Нагадаємо, Галкін не втримався і жорстко висміяв Баскова в його день народження.

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