У Таращі, Київської області, від китайського вірусу померла сімейна пара медиків, а їх 13-річного сина лікарі буквально витягли з того світу

Про трагедію, яка вразила не тільки невелике містечко на Київщині, а й усю Україну, в перших хвилинах свіжого випуску програми "Право на владу"розповіла ведуча Наталія Мосейчук.

Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Зайшовши в студію, журналістка сказала, що буквально годину тому ця історія "впала" на неї. Вона відразу ж попросила зрозуміти її емоції й обійтися без політиканства і думок тільки про місцеві вибори.

"10-11 жовтня в маленькому містечку під Києвом, Таращі, померли двоє медиків: медсестра місцевої поліклініки і лікар-анестезіолог місцевого реанімаційного відділення. У них залишився син, 13 років. Його звуть Антон", – повідомила Мосейчук з тремтінням в голосі і не приховуючи сліз.

За її словами, дитина лежала на ШВЛ, а коли прийшла до тями і дізналася про смерть батьків, то вимовила: "Бога не існує".

Наразі до Таращі з Черкас приїхала сестра батька хлопчика, триває збір усіх необхідних документів.

"Мінсоцполітики, пані Лазебна, візьміть під свій контроль долю цієї сім'ї, забезпечте всіма документами, виплатами негайно, терміново, не відкладайте в довгу шухляду. Не робіть так, щоб держава червоніла перед медиками і перед цими дітьми, які втратили своїх батьків", – наголосила Мосейчук.

Крім того, вона безпосередньо звернулася до глави держави:

"Я хочу зараз просто без зайвих слів звернутися до Володимира Олександровича Зеленського і попросити його взяти під особистий контроль справи всіх лікарів, з якими сталася біда під час цієї пандемії. Справи всіх лікарів, які загинули, у яких залишилися діти. Володимире Олександровичу, я дуже прошу вас заснувати президентську стипендію для дітей героїв-лікарів. Дуже прошу вас простежити долю цих дітей".

Вона також нагадала про те, що діти з ОРДЛО свого часу отримали гарантії вступу до українських вишів, і закликала до тієї ж практики щодо дітей загиблих у боротьбі з пандемією лікарів. Ведуча підкреслила, що, незважаючи на трагедію, Антон, який втратив батьків, хоче в майбутньому стати лікарем, як і вони.

Нагадаємо, Києву загрожує "червона зона": у лікарнях майже не залишилося місць для пацієнтів з вірусом.

Як повідомляла Politeka, Зеленський зробив заяву про жорсткий карантин в очікуванні вакцини.

Також Politeka писала, що обірвалося життя відомого українського журналіста: з'їхалися медики, родичі пригрозили підірвати будинок.