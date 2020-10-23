В Тараще, Киевской области, от китайского вируса скончалась семейная пара медиков, а их 13-летнего сына врачи буквально вытащили с того света

О трагедии, которая потрясла не только небольшой городок на Киевщине, но и всю Украину, в первых минутах свежего выпуска программы «Право на владу» рассказала ведущая Наталья Мосейчук.

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Зайдя в студию, журналистка сказала, что буквально час назад эта история «упала» на нее. Она сразу же попросила понять ее эмоции и обойтись без политиканства и мыслей только о местных выборах.

«10-11 октября в маленьком городке под Киевом, Тараще, умерли двое медиков: медсестра местной поликлиники и врач-анестезиолог местного реанимационного отделения. У них остался сын, 13 лет. Его зовут Антон», – сообщила Мосейчук с дрожью в голосе и не скрывая слез.

По ее словам, ребенок лежал на ИВЛ, а когда пришел в сознание и узнал о смерти родителей, то произнес: «Бога не существует».

Сейчас в Таращу из Черкасс приехала сестра отца мальчика, продолжается сбор всех необходимых документов.

«Минсоцполитики, госпожа Лазебная, возьмите под свой контроль судьбу этой семьи, обеспечьте всеми документами, выплатами немедленно, срочно, не откладывайте в долгий ящик. Не делайте так, чтобы государство краснело перед медиками и перед этими детьми, которые потеряли своих родителей», – заявила Мосейчук.

Кроме того, она напрямую обратилась к главе государства:

«Я хочу сейчас просто без лишних слов обратиться к Владимиру Александровичу Зеленскому и попросить его взять под личный контроль дела всех врачей, с которыми произошла беда во время этой пандемии. Дела всех врачей, которые погибли, у которых остались дети. Владимир Александрович, я очень прошу вас учредить президентскую стипендию для детей героев-врачей. Очень прошу вас проследить судьбу этих детей».

Она также напомнила о том, что дети из ОРДЛО в свое время получили гарантии поступления в украинские вузы, и призвала к той же практике относительно детей погибших в борьбе с пандемией врачей. Ведущая подчеркнула, что, несмотря на трагедию, Антон, потерявший родителей, хочет в будущем стать врачом, как и они.

Напомним, Киеву грозит "красная зона": в больницах почти не осталось мест для пациентов с вирусом.

Как сообщала Politeka, Зеленский сделал заявление о жестком карантине в ожидании вакцины.

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь известного украинского журналиста: съехались медики, родственники пригрозили взорвать дом.