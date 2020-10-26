Українські льотчики літають на техніці 1968-1991 року випуску, але скоро у них може з'явитися нова
Командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов заявив в інтерв'ю для РБК-України, що до 2035 року повітряні сили ЗСУ планують закупити американську авіаційну техніку.
Він також пояснив, що створити власний бойовий літак Україні навряд чи вдасться.
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За його словами, для розробки власного винищувача Україна не має відповідної наукової бази, досвіду і потужностей виробництва. До того ж це вимагає великих фінансових інвестицій – близько $10 млрд.
Тому ЗСУ планують закупити винищувачі у країн-партнерів, зокрема, в США.
"Мова йде про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би всі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники. Звичайно, Повітряні сили хотіли б мати і сучасну техніку, таку як американський F-35, наші льотчики мріяли б літати на таких літаках",- сказав генерал-полковник.
Дроздов зазначив, що Польща, яка вже довгий час є членом НАТО, змогла почати переговори про отримання американських винищувачів тільки зараз.
"Такий досвід Польщі був би і для нас найбільш прийнятний: отримати ескадрилью винищувачів і поставити її на озброєння в одній з бригад тактичної авіації Повітряних сил", – підкреслив командувач ВПС.
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