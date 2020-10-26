Українські льотчики літають на техніці 1968-1991 року випуску, але скоро у них може з'явитися нова

Командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов заявив в інтерв'ю для РБК-України, що до 2035 року повітряні сили ЗСУ планують закупити американську авіаційну техніку.

Він також пояснив, що створити власний бойовий літак Україні навряд чи вдасться.

За його словами, для розробки власного винищувача Україна не має відповідної наукової бази, досвіду і потужностей виробництва. До того ж це вимагає великих фінансових інвестицій – близько $10 млрд.

Тому ЗСУ планують закупити винищувачі у країн-партнерів, зокрема, в США.

"Мова йде про єдиний тип багатоцільового винищувача, який згодом замінив би всі типи бойової авіації радянського зразка: винищувачі, штурмовики, бомбардувальники. Звичайно, Повітряні сили хотіли б мати і сучасну техніку, таку як американський F-35, наші льотчики мріяли б літати на таких літаках",- сказав генерал-полковник.

Дроздов зазначив, що Польща, яка вже довгий час є членом НАТО, змогла почати переговори про отримання американських винищувачів тільки зараз.

"Такий досвід Польщі був би і для нас найбільш прийнятний: отримати ескадрилью винищувачів і поставити її на озброєння в одній з бригад тактичної авіації Повітряних сил", – підкреслив командувач ВПС.

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