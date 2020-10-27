Кабінет Міністрів перевів на інші потреби понад сотню мільйонів гривень з програми з розвитку діагностики онкологічних захворювань

Як повідомляє Politeka.net, про це йдеться у розпорядженні уряду від 21 жовтня, передає "Обозреватель". Чиновники вирішили перерозподілити 104,75 мільйонів гривень, які спочатку призначалися для онкохворих, 60% цих коштів, 61,6 мільйона, забрали на ремонт доріг у Львівській області.

Крім того, 33,2 мільйона передадуть Міністерству освіти і науки, в тому числі на реставрацію головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка. Ще 10 мільйонів відправиться Міненерго на посилення Новокостянтинівської шахти.

Кабінет міністрів також вирішив перерозподілити бюджет, виділений "Укравтодору". Так 70 мільйонів гривень, призначених для будівництва траси М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 65,77 мільйонів виділили для ремонту доріг на ділянці Київ-Суми-Харків (у Чернігівській та Сумській областях), а 4,22 мільйонів піде на ремонтні роботи у Львівській області.

Раніше, 9 жовтня, затвердили рішення Кабінету Міністрів Про передачу права регулювати тарифи місцевим органам влади. Як звернув увагу експерт Сергій Дяченко, зараз найвищі тарифи на комунальні послуги встановлені саме там, де їх встановлюють місцеві чиновники.

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