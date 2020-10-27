Українці різко відреагували на скандальне рішення Кабміну про передачу грошей з програми для онкохворих на будівництво доріг

Як стало відомо раніше, уряд направив 61,55 млн гривень з проекту бюджетної програми МОЗ по удосконаленню молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань на будівництво доріг у Львівській області. Про це йдеться в розпорядження Кабміну від 21 жовтня.

Всього було вирішено перерозподілити 104,75 млн гривень із зазначеної програми. Крім доріг гроші були спрямовані на реставрацію університету імені Івана Франка, а також на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Дане рішення уряду викликало бурхливі обговорення в мережі. Більшість українців обурені черговим фактом передачі грошей, виділених на медичні потреби, на будівництво доріг.

"За нецільове використання бюджетних коштів...хтось з зеленого стада реально сяде...і цей час вже не за горами", "Ремонт доріг - ідеальний шлях відкатів і миття бабла", "приємно все ж. Рівною дорогою тебе покотять на кладовище", "прелесно! просто прэлесно! а родичі онкохворих продають квартири-машини тощо, щоб врятувати дорогу людину. (або з простягнутою рукою йдуть по світу, просячи допомоги і збираючи пожертви по копійці)", "я вважаю це прямим актом геноциду українського народу. Прошу всіх запам'ятовувати і фіксувати подібні антинародні дії бидло-еліти казнокрадів", - пишуть українці.

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