Кабінет міністрів скасував обмеження розміру заробітних плат для держслужбовців

Як передає Politeka.net, відповідне рішення опубліковано сайті уряд.

Документом скасовуються деякі нормативні акти Уряду та відновлюється дія пункту 2 постанови Кабінету Міністрів від 5 лютого 2020 р. № 141 “питання умов і розмірів оплати праці керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки".

Починаючи з жовтня чиновники знову отримуватимуть повну зарплату.

Українці не підбирали слів, щоб висловити своє обурення таким рішенням Кабміну.

"Головне для себе коханих, а для народу газ підняти в ціні, продукти, комуналку, чого так робити"," а зарплати по 400 тис. Без інших надбавок. Це в той час, як економіка руйнується", "А пенсії людям похилого віку вони не хочуть підвищити!? Зажрались кнури!", "Чому немає наглядових рад за наглядовими радами ??? З потрійним окладом!", "До Хрущова додзвонився, ого технології", "А що робити простим роботягам, хто їм поверне?", - писали українці в мережі.

Раніше ми розповідали, що на тлі карантину і пандемії китайського вірусу уряд вирішив обмежити виплати топ-чиновникам до 47 тисяч на місяць.

А вже наприкінці літа Конституційний суд вирішив, що подібна ініціатива Кабінету Міністрів на період карантину є незаконною.

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