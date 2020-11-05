Синоптики розповіли, яких "сюрпризів" слід очікувати українцям від погоди до кінця цієї осені

За прогнозами синоптиків, жителям України варто підготуватися до того, що днями до країни "увірветься" справжня холодна погода, але вже до кінця осені на термометрах знову можна буде помітити високі позначки.

Про це повідомляють на каналі "hyser" в YouTube.

Так, синоптики звернулися до українців і порадили їм приготуватися до приходу справжнього зимової погоди. За їх словами, вже можна діставати з шафи теплий одяг і готувати санки.

Виходячи з прогнозу від начальника відділу метеопрогнозу Українського гідрометцентру Владислава Білика, вже з четверга, 5 листопада, на вулиці значно похолодає, це особливо відчуватиметься вночі.

За його словами, саме в цей час доби на термометрах можна буде помітити -2 градуси. При цьому, в середньому, температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів вище нуля.

Синоптики також заспокоюють українців, що в денний час доби поки буде дуже тепло, стовпчики термометрів в цей час доби коливатимуться від 5 до 10 градусів тепла.

Крім того, деякі метеорологи стверджують, що в безлічі українських регіонів погода залишиться колишньою. Але з 5 листопада Карпати, найімовірніше, накриє снігом. Там температура повітря коливатиметься від 3 до 8 градусів вище нуля. Однак, синоптики кажуть, що вдень повітря прогріється до 9-15 градусів тепла.

А ось народний синоптик Володимир Деркач стверджує, що ця осінь буде в Україні досить теплою, більш того, на територію країни прийде бабине літо. Але що стосується кінця осені, так останні 10 днів листопада будуть вельми холодними.

Початок грудня в Україні буде знову теплим, а до Нового року люди не побачать снігу, тому в цьому місяці не вийде покататися на санках і зліпити сніговика.

Нагадаємо, що синоптики попередили, що в Україну скоро прийде потужний антициклон.

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