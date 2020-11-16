Іноземці повинні будуть покинути територію Чехії в певні терміни

Зокрема, іноземці, у яких термін дії шенгенських віз з метою працевлаштування та дозволів на роботу на території Чехія був продовжений після 12.03.2020 р. через надзвичайну ситуацію, повинні були виїхати з Чехії найпізніше до 16 листопада 2020 року.

Про це повідомляє Генеральне Консульство Чеської Республіки у Львові, передає Mukachevo.net.

Останній раз час виїзду для цих іноземців був продовжений до 16.11.2020 року. Повідомляється, що цей термін більше не буде продовжений, і тому кожен такий іноземець зобов'язаний покинути територію ЧР найпізніше до 16 листопада 2020 року, тобто залишився один день. Інакше будь-який іноземець, в тому числі і український заробітчанин, буде вважатися перебуваючим на території країни нелегально.

З цієї причини можна очікувати збільшення попиту на шенгенські візи з метою працевлаштування, в тому числі сезонного. Консульство відтепер планує щодня приймати не 300, А 400 заяв на отримання цього виду віз через свої візові центри у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську.

Також раніше повідомлялося, що Польща планує спростити іноземцям процедуру отримання офіційного дозволу на роботу. Заробітчанам за новими правилами не потрібно буде мати місце проживання і стабільне джерело доходу, крім того українці зможуть легше влаштуватися на стратегічні підприємства.

Крім цього, на вирішення питання про надання тимчасової посвідки на проживання дадуть до двох місяців, розміри зборів за видачу або обмін документів скоротять, втратить чинність вимога особисто бути з питань надання посвідки на проживання під час епідемії.

Нагадаємо, українська заробітчанка поїхала до Польщі і впала в кому, рідні просять про допомогу.

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