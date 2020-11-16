На лікування від коронавірусу українцям доведеться витратити від 15 до 100 тисяч грн

Як передає Politeka, про це написала журналістка Тетяна Ніколаєнко на своїй сторінці у соцмережі.

Так, посилаючись на матеріал видання "Букви", журналістка розповіла, що боротьба з коронавірусом коштуватиме українцям від 15 до 100 тисяч гривень, а в лікарнях запропонують хіба що антибіотики.

"Ось як виглядає лікування... Скажу зразу - краще не хворійте!" - написала вона.

Журналістка розповіла, що чоловіка на ім'я Олег відвезли на "швидкій" у клінічну лікарню №8, де приймають хворих на COVID-19.

"Це була закрита зона. Нам забороняли виходити. Приміщення були не готові до того, що ми там знаходились. Ми лежали у травматологічному відділенні. На наше крило було лише дві точки з киснем на 20 хворих", - пригадав Олег.

При цьому майже все лікування знову відбувалось за кошт чоловіка - безкоштовно видавали тільки антибіотики.

"На 18-й день перебування в лікарні Олега з симптомами коронавірусу хотіли виписати з лікарні, хоча повторне КТ показало, що легені залишались враженими на 40%. Тому чоловік наполіг, щоб його оглянув пульмонолог. Для цього Олега перевезли у Третю лікарню на Петра Запорожця", - повідомила журналістка.

За словами українця, в той день, коли його перевозили в лікарню №3, у лікарні №8 один з хворих на коронавірус викинувся з вікна.

"Коронавірус дуже сильно впливає на психіку. Іншого хворого хотіли виписати додому через тиждень з температурою 38,2. Не вистачає ліжок, і людей буквально викидають з лікарні", – згадує чоловік.

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