Подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на паливо та іншими причинами.

Подорожчання проїзду у Львові зафіксовано після запуску оновленої тарифної системи міського громадського транспорту, яка запрацювала в межах нової моделі розрахунків вартості поїздок, повідомляє видання Politeka.

Зміни охоплюють усі категорії користувачів — як місцевих мешканців, так і гостей міста. Остаточна сума тепер залежить від способу оплати під час посадки, що формує кілька цінових рівнів для одного маршруту.

Найвищий показник зберігається при розрахунку готівкою — 30 гривень за поїздку. Такий формат поступово втрачає популярність, однак поки залишається доступним для частини пасажирів.

Безготівковий варіант через банківську картку коштує 26 гривень. Його перевагою є швидке проведення операції та відсутність потреби у фізичних коштах.

Найнижча вартість передбачена для цифрових сервісів — мобільних застосунків і транспортних карток, де ціна становить 23 гривні. Такий підхід стимулює перехід до електронних рішень у системі перевезень.

Окремі умови діють для студентів: при використанні персоналізованих карток поїздка обходиться у 11,5 гривні, що суттєво зменшує витрати на щоденне пересування.

У Львіській міській адміністрації наголошують, що Подорожчання проїзду у Львові пов’язане зі зростанням витрат на паливо, технічне обслуговування рухомого складу та підтримання стабільної роботи маршрутної мережі.

Крім того також варто наголосити на тому, що нова система покликана забезпечити безперервність рейсів і уникнути скорочення транспортного сполучення в різних частинах населеного пункту.

Джерело: fakty

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