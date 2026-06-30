Дефіцит продуктів в Сумській області розглядається як частина ширшого процесу скорочення овочевих залишків.

Дефіцит продуктів в Сумській області фіксується на тлі різкого подорожчання торішньої білоголової капусти в Україні, де за останній тиждень її середня вартість піднялася приблизно на 75% і сягнула 8–15 грн/кг, передає видання Politeka.

Аналітичні дані EastFruit показують, що ринок переживає скорочення пропозиції через завершення сезону реалізації у більшості аграрних господарств. На складах залишилися лише обмежені партії врожаю попереднього року, що формує додатковий ціновий тиск.

Попит при цьому залишається стабільно високим. Це дозволяє постачальникам утримувати підвищені відпускні показники, оскільки альтернативних обсягів на внутрішньому ринку недостатньо для швидкого балансування.

Додатково ситуацію посилює поступове вичерпання запасів продукції врожаю 2025 року, яку ще реалізують окремі фермерські підприємства. Такий фактор підтримує загальну тенденцію до подорожчання.

У цьому контексті Дефіцит продуктів в Сумській області розглядається як частина ширшого процесу скорочення овочевих залишків, що впливає на регіональну доступність товарних позицій і формує нерівномірність постачання.

Попри нинішнє зростання, середній рівень вартості капусти залишається нижчим, ніж на початку травня минулого року — приблизно на 77%. Це пояснюється загальною базою цін у попередньому сезоні.

Також варто зауважити, що експерти ринку не виключають подальшого збереження висхідного тренду. Скорочення запасів і обмежена пропозиція можуть і надалі підтримувати підвищені цінові показники на внутрішньому ринку.

Джерело: mind

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