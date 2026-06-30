Подорожчання продуктів в Одесі фіксується одразу в кількох ключових категоріях споживчого кошика, передає Politeka.

Йдеться про категорії від олії до м’ясних виробів і риби, що відображає загальне підвищення витрат у роздрібній торгівлі.

У сегменті бакалії олія «Олейна» рафінована (850 мл) у середньому коштує 99,20 грн. У торгових мережах спостерігається помітний розкид: Auchan — 91,30 грн, Metro — 99,00 грн, Novus — 101,00 грн, Megamarket — 105,50 грн. Порівняно з травнем, коли середній рівень становив 95,83 грн, зафіксовано зростання приблизно на 3 грн. Динаміка виглядає поступовою, але стабільною протягом місяця, із короткими хвилями коливань у середині періоду.

У категорії м’ясних виробів ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені демонструють більш виражений стрибок. Середня ціна досягла 790,56 грн за кілограм, тоді як у травні показник становив 753,78 грн. У магазинах розбіжність суттєва: від 705,80 грн до 866,50 грн. Загальний приріст за місяць перевищує 40 грн, що пов’язують із підвищенням собівартості сировини та логістики.

магазин

Рибний сегмент також рухається вгору. Короп патраний (1 кг) у середньому коштує 374,50 грн. У роздрібних мережах ціна коливається між 359,00 грн і 390,00 грн. За місяць додано близько 20 грн до попереднього рівня, що пояснюється скороченням пропозиції та сезонними факторами постачання.

Окремо аналітики ринку зазначають, що зміни відбуваються нерівномірно: частина товарів дорожчає поступово, інші — ривками, залежно від закупівельних умов та обсягів поставок. Це формує змішану, але стійку тенденцію до підвищення витрат для покупців.

На цьому тлі подорожчання продуктів в Одесі поступово впливає на структуру щоденного споживання, змушуючи домогосподарства коригувати витрати на базові товари харчування.

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