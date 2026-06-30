Подорожчання продуктів в Одесі фіксується одразу в кількох ключових категоріях споживчого кошика, передає Politeka.

Йдеться про категорії від олії до м’ясних виробів і риби, що відображає загальне підвищення витрат у роздрібній торгівлі.

У сегменті бакалії олія «Олейна» рафінована (850 мл) у середньому коштує 99,20 грн. У торгових мережах спостерігається помітний розкид: Auchan — 91,30 грн, Metro — 99,00 грн, Novus — 101,00 грн, Megamarket — 105,50 грн. Порівняно з травнем, коли середній рівень становив 95,83 грн, зафіксовано зростання приблизно на 3 грн. Динаміка виглядає поступовою, але стабільною протягом місяця, із короткими хвилями коливань у середині періоду.

У категорії м’ясних виробів ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені демонструють більш виражений стрибок. Середня ціна досягла 790,56 грн за кілограм, тоді як у травні показник становив 753,78 грн. У магазинах розбіжність суттєва: від 705,80 грн до 866,50 грн. Загальний приріст за місяць перевищує 40 грн, що пов’язують із підвищенням собівартості сировини та логістики.

Рибний сегмент також рухається вгору. Короп патраний (1 кг) у середньому коштує 374,50 грн. У роздрібних мережах ціна коливається між 359,00 грн і 390,00 грн. За місяць додано близько 20 грн до попереднього рівня, що пояснюється скороченням пропозиції та сезонними факторами постачання.

Окремо аналітики ринку зазначають, що зміни відбуваються нерівномірно: частина товарів дорожчає поступово, інші — ривками, залежно від закупівельних умов та обсягів поставок. Це формує змішану, але стійку тенденцію до підвищення витрат для покупців.

На цьому тлі подорожчання продуктів в Одесі поступово впливає на структуру щоденного споживання, змушуючи домогосподарства коригувати витрати на базові товари харчування.

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