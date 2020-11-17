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Коронавірус забрав життя п'ятьох людей з шести, які перебували на лікуванні в одній палаті

Про це розповів житель Львова В'ячеслав Семененко на своїй сторінці у Facebook. У терапевтичному відділенні Львівської лікарні швидкої допомоги чоловік провів два тижні. З усіх пацієнтів в палаті вижив тільки він один.

Його лікування в лікарні швидкої допомоги тривало протягом 11 днів, а вартість становила 1100-1300 гривень на день.

У чоловіка три тижні тому підвищилася температура, яку не виходило збивати, почало "ломити" тіло, потім з'явився сильний кашель, КТ показало ураження легенів на 30%. Потім львів'янина поклали в лікарню, але не в інфекційне, а терапевтичне відділення.

Семененко підкреслює, що не став розпитувати, чому разом лікуються у відділенні і ті, у кого коронавірус, і ті, у кого його немає. Для нього головним було вилікуватися.

"Перша людина при мені померла наступного дня, як я приїхав. Дорослий чоловік - я з ним навіть не встиг познайомитися, він постійно був на кисні, без свідомості. Другий помер наступного дня-бачиш, як очі стають скляними, і людина – все, людини більше немає. Їх навіть не встигали відвезти в реанімацію. Медперсонал працює на межі можливостей, це треба бачити. 24 години на ногах. Вони роблять все, що можуть, але там ти розумієш, що допомогти всім не вдасться-медиків, на жаль, мало", - описав те, що відбувається в палаті львів'янин.

Також чоловік зазначив, що лікарів дуже мало, щоб усім надавати допомогу на першу вимогу. Так як і відділення було великим, і завантаженість його дуже високою, і тут постійно були чутні крики і стогони.

"Багато разів бачив, як комусь стає погано, але на допомогу медсестри не приходять: не тому що не хочуть, а тому що просто не встигають – відділення величезне, вони в цей час в іншому крилі в іншого тяжкохворого. Доходило до того, що години дві-три в палату взагалі ніхто не заходив. Це все дуже страшно", - написав львів'янин.

Він також зазначив, що у відділенні не завжди вистачало елементарних речей, медикам доводилося щось придумувати самим, щоб вийти з ситуації.

"Доводилося робити саморобні двійники з катетера для крапельниць: ножем підрізали, щоб шланги заходили нормально і можна було під'єднати двох осіб", - наводить приклад львів'янин.

З розмов лікарів було зрозуміло, що головна проблема складних станів у пацієнтів через те, що вони довго намагалися лікуватися самі - до останнього тягнули.

У В'ячеслава комп'ютерна томографія показувала до 30% ураження легень, а у більшості, хто приїжджав до лікарні вже 70% ураження. Доводили все до дуже серйозного стану і просто не виживали - було пізно.

Чоловік розповів, що окрім медиків, йому одужати допомагали рідні. Саме без них емоційно було б дуже складно пережити коронапвірус.

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