Представники "ЛНР" требують, щоб два КПВВ зробили автомобільними

Про це свою думку висловив ведучий, історик, а також співголова Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитро Снєгирьов на каналі "Политика Наизнанку" в YouTube.

Дмитро Снєгирьов пояснив, яким чином корупція відноситься до відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду в східній частині країни. Він підкреслив, що Нормандські угоди є зобов'язаннями для відкриття КПП в Луганській області.

Не так давно Дмитро Снєгирьов говорив про політичну сторону відкриття КПП поблизу селища Щастя. Тепер же ведучий звернув увагу на відкриття КПВВ недалеко від селища Золоте.

"Я хотів би пояснити, що відкриття контрольно-пропускних пунктів можливе зі згодою всіх сторін. Мається на увазі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську, тобто, ні Україна, ні представники самопроголошених "ЛНР" або "ДНР" відкрити КПВВ не можуть. Це узгоджений характер дій", - зазначив ведучий та історик.

Він підкреслив, що для того, щоб відкрити КПВВ, то потрібно зібрати Тристоронню контактну групу із залученням міжнародних партнерів. Після цього тільки приймається рішення щодо того, де саме ставити ці контрольні пункти, а також обговорюється питання безпеки.

Це означає, що потрібно обговорити розведення військ, розмінування місцевості та припинення конфлікту в районі місця відкриття КПВВ. Ведучий підкреслив, що представники "ЛНР" вимагають, щоб два КПВВ були автомобільними, пункт поруч зі щастям не працює зараз.

"У цьому і порився собака... КПВВ не працюють саме тому, що Російська Федерація намагається просунути свій план, тобто, одночасного відкриття двох КПВВ, які будуть працювати, як автомобільні переходи", - підкреслив ведучий.

Снєгирьов зазначив, що на будівництво дороги від КПП Золотого до Сєвєродонецька з державного бюджету виділили 400 мільйонів гривень. Якщо так вийде, що КПВВ не працюватимуть, то можна буде припустити, що українська сторона нібито знала про це заздалегідь.

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